Allerta meteo gialla in 12 regioni | piogge diffuse e vento forte previsti per oggi 4 febbraio

Mercoledì 4 febbraio l’Italia si sveglia sotto un cielo grigio e minaccioso. Piogge diffuse e venti forti colpiscono 12 regioni tra Centro e Sud, con l’allerta gialla in corso. Le condizioni meteo spingono molte scuole a chiudere e le strade a essere più caotiche del solito. La Protezione Civile invita alla prudenza, mentre le previsioni non promettono miglioramenti a breve.

Mercoledì 4 febbraio, l’Italia è sotto l’occhio del maltempo con l’attivazione di un’ampia allerta meteo gialla che coinvolge 12 regioni tra Centro e Sud. L’avviso, emesso in seguito a un’evoluzione del sistema meteorologico caratterizzata da correnti umide e instabili provenienti dal Mediterraneo, riguarda Umbria, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le condizioni climatiche sono dominate da piogge diffuse, a tratti intense, con precipitazioni che potrebbero trasformarsi in nubifragi, specialmente nelle zone collinari e montuose. 🔗 Leggi su Ameve.eu

