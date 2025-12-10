Abusi di capodanno in piazza Duomo l’inchiesta si ferma Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato un’identità agli aggressori

A quasi un anno dagli episodi di molestie di gruppo in piazza Duomo a Milano durante la notte di San Silvestro, l’inchiesta si avvia verso la richiesta di archiviazione, nonostante gli sforzi investigativi e l’uso di intelligenza artificiale per identificare gli aggressori.

Milano, 10 dicembre 2025 – A quasi un anno dagli episodi di molestie di gruppo in piazza Duomo a Milano, durante la notte di San Silvestro, l'inchiesta si avvia verso la richiesta di archiviazione. Stando a quanto emerge da fonti della procura, le prove raccolte nel corso delle indagini non sono state sufficienti a integrare il quadro dello stupro di gruppo. In particolare, le immagini delle telecamere non hanno ripreso i volti e nemmeno il lavoro della AI ha aiutato a ricostruire la dinamica e a dare una identità ai presunti stupratori di gruppo. Dunque, nessuno è riconoscibile. Ma c'è di più: nessuna delle presunte vittime ha formalizzato una denuncia.