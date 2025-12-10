Abusi di capodanno in piazza Duomo l’inchiesta si ferma Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato un’identità agli aggressori

Ilgiorno.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi un anno dagli episodi di molestie di gruppo in piazza Duomo a Milano durante la notte di San Silvestro, l’inchiesta si avvia verso la richiesta di archiviazione, nonostante gli sforzi investigativi e l’uso di intelligenza artificiale per identificare gli aggressori.

Milano, 10 dicembre 2025 – A  quasi un anno dagli episodi di molestie di gruppo in piazza Duomo a Milano, durante la notte di San Silvestro, l’inchiesta si avvia verso la richiesta di archiviazione. Stando   a quanto emerge da fonti della procura, le prove raccolte nel corso delle indagini non sono state sufficienti a integrare il quadro dello stupro di gruppo. In particolare, le immagini delle telecamere non hanno ripreso i volti e  nemmeno il lavoro della AI ha aiutato a ricostruire la dinamica e a dare una identità ai presunti stupratori di gruppo. Dunque, nessuno è riconoscibile. Ma c’è di più: nessuna delle presunte vittime  ha formalizzato una denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

abusi di capodanno in piazza duomo l8217inchiesta si ferma nemmeno l8217intelligenza artificiale ha dato un8217identit224 agli aggressori

© Ilgiorno.it - Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato un’identità agli aggressori

abusi capodanno piazza duomoAbusi di capodanno in piazza Duomo, inchiesta verso l’archiviazione. Nemmeno l’IA ha dato un’identità agli aggressori - A quasi un anno dagli episodi di molestie di gruppo ai danni di diverse ragazze, l'indagine non ha prodotto prove sufficienti. Segnala ilgiorno.it