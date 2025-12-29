Sovranità tecnologica | il Mimit apre agli IPCEI su Intelligenza Artificiale e semiconduttori

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato le procedure per raccogliere manifestazioni di interesse relative agli IPCEI, progetti di interesse europeo, focalizzati su Intelligenza Artificiale e semiconduttori avanzati. Questa iniziativa mira a rafforzare la sovranità tecnologica del paese, sostenendo lo sviluppo di tecnologie strategiche e innovazione nel settore.

(Adnkronos) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha formalmente avviato le procedure per la raccolta di manifestazioni di interesse relative agli IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) dedicati all'Intelligenza Artificiale (AI) e ai Semiconduttori Avanzati (AST). L'iniziativa si inserisce nel quadro della strategia comunitaria volta a garantire una maggiore .

Quello che penso quando leggo "Airbus vuole scommettere sulla sovranità tecnologica europea" x.com

L’Italia lancia due IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) per intelligenza artificiale e semiconduttori avanzati; il Senatore Urso: strumenti indispensabili per una strategia europea di sovranità tecnologica Roma. Uno degli obiettivi del Govern - facebook.com facebook

