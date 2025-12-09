Il carcere di Terni continua a scoppiare preoccupano aggressioni al personale e aumento dei telefoni cellulari introdotti
Resta alta l’attenzione sulla situazione delle carceri dell’Umbria. E le case circondariali di Terni e Perugia sono “osservate speciali” non solo per il dato del sovraffollamento, ma anche per una serie di episodi allarmanti che vanno dalle aggressioni nei confronti degli agenti di polizia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Carcere Terni, detenuto aggredisce un ispettore con una lametta, calci e coltelli rudimentali: "Siamo di fronte a una guerriglia quotidiana”
Coltello alla gola di un agente di polizia penitenziaria, aggressione shock nel carcere di Terni
Sciopero della fame contro il trasferimento dal carcere di Terni a quello di Melfi
https://terninrete.it/notizie-di-terni-il-re-delle-evasioni-toma-taulant-fugge-dal-carcere-di-opera-nel-2009-scappo-dal-carcere-di-terni/
Detenuto a Terni autorizzato a colloqui intimi dopo rifiuto - la possibilità di svolgere colloqui intimi con la moglie all'interno della stanza dell'affettività istituita ad ... Da ilmessaggero.it
