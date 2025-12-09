Il carcere di Terni continua a scoppiare preoccupano aggressioni al personale e aumento dei telefoni cellulari introdotti

Resta alta l’attenzione sulla situazione delle carceri dell’Umbria. E le case circondariali di Terni e Perugia sono “osservate speciali” non solo per il dato del sovraffollamento, ma anche per una serie di episodi allarmanti che vanno dalle aggressioni nei confronti degli agenti di polizia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

