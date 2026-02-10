Aggredita senza motivo a Torpignattara | L’incubo è durato 40 minuti Nessuno mi ha aiutata

Una donna è stata aggredita a Torpignattara senza motivo. L’attacco è durato circa 40 minuti, mentre nessuno interveniva. La vittima racconta di essere stata colpita, insultata e minacciata di morte da una donna che, nei suoi occhi, sembrava furiosa. Un episodio che ha lasciato la zona sotto shock, con i residenti che ancora cercano di capire cosa sia successo davvero.

“Quella donna mi ha sferrato un pugno in faccia, mi ha insultata, minacciata di morte, nei suoi occhi ho visto una furia rabbiosa”. La persona aggredita, ancora scossa e dolorante, racconta con queste parole a Il Messaggero quello che ha subito. La dinamica ricorda quella dell’ aggressione alla mamma in bici con il figlioletto, avvenuta il 2 febbraio a San Lorenzo. La storia è la stessa, ma stavolta a Torpignattara, a Roma. “Ero uscita per portare a spasso il mio cagnolino, erano le 16 di giovedì scorso e in un attimo sono stata scaraventata in un incubo”. La donna, 47 anni, mamma di due bambine, stava camminando su via Bartolomeo Malfatti, una via privata a uso pubblico dove da mesi ormai si sono accampate le persone allontanate dall’ ex Borghetto degli Artigiani, sgomberato tempo fa, bonificato, e dove sono in corso lavori per trasformarlo in un parco pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina una donna è stata presa a pugni in pieno giorno a Roma, in una strada deserta.

