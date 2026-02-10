Aggredisce personale medico del 118 | due operatori riportano lesioni Arrestato ventitreenne

Un giovane di 23 anni di Amelia ha aggredito due operatori del 118, ferendoli. L’uomo è stato subito arrestato dalla polizia. I sanitari sono stati colpiti durante un intervento di soccorso, riportando lesioni. La vicenda ha suscitato sdegno tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno valutando eventuali approfondimenti.

Un giovane residente nel territorio di Amelia è stato arrestato per lesioni personali, ai danni di 'esercenti di una professione sanitaria'. I fatti risalgono alla notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio e ricostruiscono una vicenda alquanto complessa. Una pattuglia dei carabinieri e personale.

