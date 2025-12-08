Aggredisce l' autista del 118 | arrestato un giovane a Sala Consilina

È stato arrestato il rumeno che, sabato sera, ha aggredito diversi giovani e ferito anche un operatore del 118 intervenuto nella frazione di Trinità a Sala Consilina. Il giovane residente nella cittadina valdianese era in stato di alterazione psicofisico, probabilmente sotto effetto di sostanze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

