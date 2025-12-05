Aggredisce i carabinieri durante un controllo 35enne finisce in manette
Bologna, 5 dicembre 2025 - Ha aggredito i carabinieri, danneggiando l'autoradio, perché infastidito dai controlli. Per questo motivo un uomo di 35 anni, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato in piazza dei Martiri dai militari dell'Arma del Nucleo radiomobile di Bologna con l'accusa di danneggiato aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto l'altra sera, a due passi dalla stazione centrale. Durante uno dei tanti controlli del territorio effettuati dai carabinieri, in piazza dei Martiri, angolo con via Amendola, un cittadino ha chiesto il loro aiuto perché ha raccontato di essere seguito a piedi da uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
