Affari tuoi rivolta contro Antonio | Dopo questa basta

Antonio, concorrente calabrese, ha scatenato una rivolta in studio. Dopo le sue parole,

"Sono abituato a salire su una scala nella vita". Antonio arriva dalla Calabria e mette a ferro e fuoco Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. Accompagnato in studio dalla bella moglie, divide i telespettatori che seguono la puntata in onda martedì 10 febbraio commentandola in tempo reale su X. "Antonio, smettila di parlare in continuazione.", scrive un utente. "Antonio è bello concreto. parla poco e agisce subito", ironizza un altro. "Ma perché parlano in x2 tutti quanti? Santo Dio non si capisce niente di quello che dicono", "Logopedista parla più piano". E ancora: "La moglie del concorrente calabro è bella, ha qualcosa di Sabrina Salerno, ma è di un' antipatia unica ", "Lui tirato con l'espressione, lei antipatica", "Oddio lei mi sta antipatica". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

