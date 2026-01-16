Antonio Ricci ammonisce Corona e tuona contro Affari Tuoi
Durante la conferenza stampa di oggi, Antonio Ricci ha annunciato che approfondirà alcuni aspetti riguardanti il programma Affari Tuoi. Ricci ha sottolineato l’intenzione di affrontare le questioni in modo chiaro e diretto, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. La discussione si inserisce nel contesto di un’analisi più ampia sulla trasmissione, senza enfasi o sensazionalismi, puntando a fornire un’informazione accurata e obiettiva.
In questi ultimi anni Antonio Ricci ha fatto diverse esternazioni contro Affari Tuoi. Se però in molti pensavano che questi suoi pensieri fossero frutto dall’eterna sconfitta che subiva Striscia la notizia a causa della forza di Affari Tuoi, oggi, in conferenza stampa, ha sottolineato nuovamente il suo punto di vista. “La Rai continua a mandare in onda un gioco che induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose che esista perché rovina i più deboli con problemi incredibili. Perché la politica non interviene? La Meloni era contro il gioco d’azzardo, io voglio vedere che provvedimenti prende il centrodestra contro il gioco d’azzardo”, ha detto in tono polemico Antonio Ricci. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
