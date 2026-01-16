Striscia la notizia torna Antonio Ricci all’attacco di Affari tuoi | Induce al gioco d’azzardo | è schifoso Meloni era contro cosa fa?

Striscia la Notizia torna con la sua 38ª edizione, confermando la presenza dei conduttori storici. Antonio Ricci torna all’attacco di Affari tuoi, criticando il gioco d’azzardo e chiedendosi come si possa passare dall’opposizione di Meloni a una posizione diversa. La trasmissione si prepara a un nuovo ciclo, con inviati speciali come Maria De Filippi e Alessandro Del Piero, mantenendo l’approccio critico e informativo che la contraddistingue.

Striscia la notizia torna con la certezza dei due conduttori storici per la nuova edizione, la trentottesima, e le scommesse di Antonio Ricci sull’esordio in prima serata e inviati speciali come Maria De Filippi e Alessandro Del Piero. Dopo una stagione segnata da un calo negli ascolti, il tg satirico riparte giovedì 22 gennaio, sempre su Canale 5 e con appuntamento settimanale. Cinque per ora le puntate previste, con la conferma alla conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Tra le altre novità, il numero delle veline passa da due a sei: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum si alterneranno sul bancone. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Leggi anche: Torna Striscia, Ricci a tutto campo. Da Signorini a Affari tuoi, la conferenza show La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Striscia la Notizia ha (finalmente) una data di inizio: quando riparte, chi lo conduce e la grande novità; Torna 'Striscia la notizia', in onda dal 22 gennaio: al timone Greggio e Iacchetti; “Striscia la Notizia” in prima serata su Canale 5 dal 22 gennaio; «Striscia la notizia», c'è la data ufficiale: Greggio e Iacchetti alla conduzione. Striscia la notizia cambia pelle e torna su Canale 5 in prime time con cinque puntate evento - Il ritorno di "Striscia" in prime time segna una nuova fase per il programma di Antonio Ricci, dopo la pausa dall’access prime time e il restyling annunciato da Mediaset, puntando su puntate- engage.it

