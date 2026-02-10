Affari Tuoi Herbert Ballerina insultato da De Martino | Fermiamo tutto

La puntata di ieri di Affari Tuoi si è accesa subito con un momento che ha lasciato il pubblico senza parole. Stefano De Martino ha insultato Herbert Ballerina, scatenando un mutamento di scena improvviso. Ballerina ha reagito chiedendo di fermare tutto e lasciando intendere che la situazione stesse degenerando. La tensione si è fatta palpabile in studio, tra risate e sussulti, mentre i concorrenti e il pubblico seguivano con attenzione gli sviluppi di un episodio che già si preannunciava tra i più movimentati della stagione.

La puntata del 9 febbraio di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, è stata una delle più divertenti e caotiche della stagione, grazie al concorrente Marco, avvocato udinese laureato con lode e appassionato di peluche, affiancato dalla sorella Dora.Il caos è esploso quando il linguaggio forbito e colto di Marco – pieno di termini ricercati e riferimenti filosofici – ha mandato in tilt Herbert Ballerina, il comico pacchista. Dopo aver già commentato "Non sto capendo più nulla stasera, non può parlare così", Herbert è sbottato di nuovo durante la partita: "Dobbiamo stoppare la trasmissione, qua non si capisce nulla!".

