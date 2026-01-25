Durante la puntata di Affari Tuoi del 24 gennaio 2026, Stefano De Martino ha condiviso una rivelazione su Herbert Ballerina, commentando l’assenza prolungata della sua compagna di palco. La sua dichiarazione rappresenta un importante aggiornamento per i fan e gli spettatori del programma, offrendo chiarimenti sui motivi di questa lunga pausa e anticipando possibili sviluppi futuri.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 24 gennaio 2026 su Rai1, Stefano De Martino ha finalmente rotto il silenzio sull’assenza prolungata della spalla comica più amata del programma: Herbert Ballerina.Con il suo tipico stile ironico, il conduttore ha esordito dicendo: “Devo darvi lo spoiler, lo svelo, abbiamo trovato Herbert”, annunciando il ritorno imminente. “Se tutto va bene arriva domani, è in viaggio”, ha aggiunto, scatenando l’entusiasmo del pubblico in studio e a casa. L’annuncio arriva dopo giorni di curiosità e chiacchiere social per la sparizione improvvisa di Herbert, sostituito inizialmente da un cartonato con la scritta “Torno subito” e poi dalla ballerina Martina Miliddi, ex allieva di Amici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, la clamorosa rivelazione di Stefano De Martino su Herbert Ballerina: "Vi spoilero tutto"

Herbert Ballerina, noto volto del programma Affari Tuoi, è assente dalle ultime puntate del quiz show condotto da Stefano De Martino su Rai1.

Affari Tuoi, l'annuncio di Stefano De Martino: "Ecco quando torna Herbert Ballerina"

