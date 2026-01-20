Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, agli Australian Open 2026, gli italiani hanno ottenuto tre qualificazioni e due eliminazioni. Un bilancio che riflette l’andamento dei tennisti nazionali nel primo turno del torneo, ancora in corso. Di seguito, i risultati aggiornati dei principali protagonisti azzurri, tra cui Musetti e Sonego.

Tre passaggi del turno e due eliminazioni: è il bilancio azzurro della notte fra lunedì 19 e martedì 20 gennaio agli Australian Open 2026, che si apprestano a chiudere il match di primo turno. Avanzano Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, rispettivamente contro Carlos Taberner e Raphael Collignon, che ora sono attesi dal derby al secondo turno. Bene anche Luciano Darderi, che supera in tre set tirati il cileno Cristian Garin. Eliminati Luca Nardi, battuto dal cinese We Yibing, e nel femminile Elisabetta Cocciaretto, che arrivava dalle fatiche per la vittoria al Wta 250 di Hobart. Alle ore 9 in campo invece Jannik Sinner, ultimo italiano impegnato nel primo turno, che affronterà il francese Hugo Gaston. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Australian Open 2026, da Musetti a Sonego: i risultati degli italiani nella notte

Australian Open 2026, ecco il tabellone: possibile derby in semifinale tra Sinner e Musetti. Tutti gli avversari degli italianiNella notte italiana è stato effettuato il sorteggio degli Australian Open 2026, con il tabellone ufficiale che si apre alle competizioni dal 18 gennaio.

Australian Open 2026, Sinner in campo tra poco. Vincono Musetti, Sonego e DarderiTra le prime ore della mattinata agli Australian Open 2026, tre italiani su quattro si sono qualificati al secondo turno nel tabellone maschile.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 20 gennaio · Tennis ATP e WTA; Australian Open 2026, subito out Cobolli. Avanti Jasmine Paolini; Australian Open 2026, notte da big a Melbourne: Gauff, Swiatek e Djokovic; Segui l'Australian Open su : la programmazione dedicata.

Australian Open 2026, dove vedere oggi Sinner in diretta tv e streaming - Il numero 2 del mondo, due volte campione in carica a Melbourne, inaugura oggi – ... funweek.it