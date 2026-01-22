Timothée Chalamet interpreta un ambizioso truffatore del ping pong nella New York degli anni '50 in Marty Supreme, un film che mescola tensione e introspezione. Dopo aver ottenuto un grande successo negli Stati Uniti con 70 milioni di dollari, il film arriva oggi nei cinema italiani, offrendo uno sguardo intenso sulla storia di un personaggio complesso e determinato.

( a skanews) – Dopo aver incassato 70 milioni di dollari negli Stati Uniti, arriva oggi 22 gennaio nei cinema italiani Marty Supreme. Il film ha già regalato al protagonista, Timothée Chalamet, il Golden Globe e il Critics Choice Award, posizionandolo in pole position in vista degli Oscar. Timothée Chalamet story. guarda le foto Diretta da Josh Safdie, la pellicola è ambientata nella New York degli anni ’50 e racconta la rocambolesca storia di Marty Mauser. Cresciuto nel Lower East Side, Marty è un ragazzo ambizioso e ossessionato dal ping pong, pronto a inseguire i suoi sogni tra truffe e scommesse da Tokyo a Parigi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Timothée Chalamet si trasforma in un ambizioso "truffatore del ping pong" nella New York degli anni '50: un ruolo adrenalinico lo porterà agli Oscar

Leggi anche: Amore in pendant per Kylie Jenner e Timothée Chalamet (con racchetta da ping pong)

Leggi anche: Amore in pendant per Kylie Jenner e Timothée Chalamet (con racchetta da ping pong)

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Marty Supreme, recensione: Timothée Chalamet e il sogno americano come febbre che consuma; ‘Marty Supreme’ è un film di grandi (sì, Timothée Chalamet incluso); Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Timothée Chalamet è Marty Supreme; Golden Globes 2026, trionfa Timothée Chalamet: Sono grato per ciò che ho.

Marty Supreme, recensione: Timothée Chalamet e il sogno americano come febbre che consumaLeggi su Sky TG24 l'articolo Marty Supreme, recensione: Timothée Chalamet e il sogno americano come febbre che consuma ... tg24.sky.it

Marty Supreme, le location dell’atteso film con Timothée Chalamet che ricrea la New York degli anni ’50Marty Supreme riporta in scena la New York anni ’50 tra strade trasformate, negozi d’epoca e set creati da zero per raccontare ambiente e ossessioni ... fanpage.it

Oggi esce in sala “Marty Supreme”, il nuovo film con Timothée Chalamet distribuito in Italia da I Wonder Pictures. Magari vi potrà sembrare incredibile vedendolo ma è liberamente ispirato a una storia vera, quella del campione statunitense di ping pong Marty - facebook.com facebook