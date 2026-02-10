Adulti italiani tra caro vita e precarietà | 7 su 10 ricevono ancora l' aiuto economico dei genitori

Sette persone su dieci tra gli adulti italiani ricevono ancora aiuto economico dai genitori. Il 72% ammette di aver ricevuto almeno una somma importante, usata per comprare una casa, un’auto o pagare il cerimonia del matrimonio. La crisi economica e il caro vita colpiscono ancora duramente, spingendo molti a chiedere sostegno in famiglia.

È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Moneyfarm su un campione di 604 persone tra i 35 e i 55 anni (indagine Cawi, dicembre 2025): un’analisi che fotografa una generazione formalmente adulta, ma ancora profondamente legata (nei fatti) al supporto familiare. Per il 37% degli intervistati la vera svolta è stata il primo impiego stabile, per il 29% l’uscita di casa. Seguono convivenza o matrimonio (24%) e la nascita dei figli (22%), che per chi è genitore rappresenta il passaggio simbolico definitivo. Eppure, il 72% dichiara di aver ricevuto almeno una volta nella vita adulta un aiuto economico importante: per acquistare casa, comprare un’auto, pagare il matrimonio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Negli ultimi anni, gli italiani hanno affrontato un aumento significativo dei costi di vita, con un incremento del 24% nel prezzo della spesa e del 34% per l’energia rispetto al 2021.

A dicembre, gli italiani ritrovano fiducia e ottimismo, alimentati dall’atmosfera natalizia.

