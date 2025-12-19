A dicembre, gli italiani ritrovano fiducia e ottimismo, alimentati dall’atmosfera natalizia. Questo periodo di festa stimola positività per il futuro, anche se le sfide economiche restano. Nel dicembre 2025, sia i consumatori che le imprese mostrano un miglioramento della fiducia, segnando un segnale di speranza e stabilità per il prossimo anno.

© Secoloditalia.it - Natale vuol dire fiducia: a dicembre tra gli italiani torna l’ottimismo per il futuro sul fronte economico

Natale aiuta a pensare positivo, ma non quando nelle tasche c’è poco o nulla. A dicembre 2025, invece, il clima di opinione degli italiani e degli operatori economici migliora: l’indicatore di fiducia dei consumatori sale da 95,0 a 96,6 e l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese aumenta da 96,1 a 96,5. Lo rileva l’Istat. Tra i consumatori, l’Istat evidenzia un generale miglioramento delle opinioni, soprattutto di quelle sulla situazione personale e corrente: il clima personale aumenta da 94,5 a 96,4, il clima corrente cresce da 98,6 a 100,2, il clima futuro sale da 90,2 a 91,6 e quello economico passa da 96,5 a 97,0. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

