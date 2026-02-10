Adrano ritrovato straniero scomparso nel febbraio 2024 | vagava seminudo sotto la pioggia e con problemi di salute

La polizia di Adrano ha ritrovato un uomo straniero di 27 anni, scomparso da febbraio. Il giovane, che aveva già problemi di salute, si aggirava seminudo sotto la pioggia. Sono stati gli agenti a trovarlo in condizioni precarie, senza vestiti e confuso. Ora è sotto cure e si cerca di capire cosa sia successo in questi mesi.

Un cittadino straniero di 27 anni, con preesistenti problemi di salute, è stato ritrovato dalla polizia di Adrano, in provincia di Catania, mentre vagava seminudo sotto la pioggia. L’uomo, per il quale era stata sporta una denuncia di scomparsa nel febbraio 2024, è stato identificato e affidato alle cure di un familiare. La vicenda si è consumata nelle vie del centro storico di Adrano, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo in evidente stato confusionale e privo di abiti adeguati, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La pioggia battente aveva reso la situazione ancora più allarmante, spingendo le forze dell’ordine ad intervenire con tempestività.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Adrano Ritrovamento Adrano, giovane trovato seminudo sotto la pioggia: l’intervento della polizia Un giovane di 27 anni è stato trovato seminudo sotto la pioggia nel centro storico di Adrano. Adrano, in giro nudo sotto la pioggia, 27enne labile di mente fermato e aiutato dalla polizia La polizia di Adrano ha fermato un giovane straniero di 27 anni che girava nudo sotto la pioggia nel centro storico. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Adrano Ritrovamento Adrano, rintracciato 27enne scomparso: girava seminudo sotto la pioggia nel centro storicoAdrano - La Polizia di Stato ha rintracciato il cittadino straniero 27enne che, nei giorni scorsi, è stato visto circolare seminudo tra le vie del centro storico di Adrano, sotto una pioggia battente. catania.liveuniversity.it Adrano. Ecco “Themis” il cane in affido temporaneo mascotte dei Carabinieri della locale stazione. I militari l’hanno salvato dai pericoli della strada e degli uomini facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.