Adrano giovane trovato seminudo sotto la pioggia | l’intervento della polizia

Un giovane di 27 anni è stato trovato seminudo sotto la pioggia nel centro storico di Adrano. La polizia è intervenuta subito dopo le segnalazioni di passanti. Gli agenti lo hanno raggiunto e lo hanno accompagnato in un luogo sicuro, mentre ancora pioveva intensamente. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi, ma il ragazzo non ha riportato ferite evidenti. La polizia sta cercando di capire cosa abbia portato il giovane a vestirsi in quel modo e cosa stesse facendo in quelle condizioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Segnalazioni e primo intervento nel centro storico. Nei giorni scorsi, un cittadino straniero di 27 anni è stato notato mentre camminava seminudo sotto una pioggia intensa tra le strade del centro storico di Adrano. A seguito di diverse chiamate giunte alla Sala Operativa, la Polizia di Stato è intervenuta tempestivamente per verificare la situazione e prestare aiuto. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, nonostante le difficili condizioni meteo, hanno avviato le ricerche nelle vie del centro, concentrandosi in particolare nell’area di piazza Umberto e nelle stradine limitrofe. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Adrano, giovane trovato seminudo sotto la pioggia: l’intervento della polizia Approfondimenti su Adrano Polizia Adrano, in giro nudo sotto la pioggia, 27enne labile di mente fermato e aiutato dalla polizia La polizia di Adrano ha fermato un giovane straniero di 27 anni che girava nudo sotto la pioggia nel centro storico. Provvidenziale intervento della Polizia di Stato: salvato un giovane con intenti suicidi La notte del 29 gennaio, gli agenti delle Volanti della Questura di Milano sono intervenuti in tempo per salvare un giovane di poco più di trent’anni che aveva deciso di togliersi la vita. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Adrano Polizia In giro spaesato e seminudo nel centro di Adrano: aiutato dalla PoliziaLa Polizia di Stato ha rintracciato il cittadino straniero 27enne che, nei giorni scorsi, è stato visto circolare seminudo tra le vie del centro storico di Adrano, sotto una pioggia battente. catanianews.it Seminudo e confuso sotto il nubifragio: agenti salvano un 27enne e scoprono che era sparito da un annoVaga seminudo sotto la pioggia battente in piazza Umberto: la Polizia soccorre un giovane scomparso da un anno e lo riconsegna alla famiglia. Camminava sotto il diluvio, con addosso solo un paio di pa ... cataniaoggi.it Video Star. . Adrano: momento commemorativo in memoria di Girolamo Rosano, giovane bracciante agricolo e sindacalista adranita, ucciso il 17 gennaio 1951 durante uno sciopero per la pace e contro la guerra facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.