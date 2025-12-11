Donna maltrattata Rumeno condannato a tre anni e sei mesi

In tribunale a Forlì si è concluso il processo a un uomo di 31 anni di origine rumena, condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti, violenze e minacce nei confronti della compagna. L'uomo, che dal marzo scorso era agli arresti domiciliari, aveva vessato la sua partner con comportamenti persecutori durante il periodo di convivenza a Cesena.

In tribunale a Forlì, davanti al collegio giudicante composto da Monica Galassi (presidente), Federico Casalboni e Ramona Bizzarri, si è concluso ieri pomeriggio il processo a carico di un uomo di 31 anni di origine rumena che dal marzo scorso era agli arresti domiciliari presso la propria residenza in provincia di Ferrara per maltrattamenti, violenze e minacce nei confronti della compagna con la quale aveva convissuto per qualche tempo a Cesena. L’uomo è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e a un risarcimento di seimila euro all’ex compagna che si era costituita parte civile con l’avvocato cesenate Beatrice Baratelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna maltrattata. Rumeno condannato a tre anni e sei mesi

Donna maltrattata. Rumeno condannato a tre anni e sei mesi - La storia d’amore fra i due era iniziata nell’aprile 2024 e nei primi mesi tutto era filato liscio, poi un’ossessionante gelosia aveva portato a episodi di violenze fisiche e psicologiche. Segnala msn.com

https://www.corrieresalentino.it/2025/12/donna-maltrattata-dal-compagno-per-12-anni-41enne-condannato-a-3-anni-di-reclusione/ - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio ad Ancona, donna picchiata a morte in casa: si cerca il marito Vai su X