Taglio Irpef dal 35% al 33% | cosa significa e come funziona davvero l’Irpef?

Ogni anno, si torna a parlare di tagli fiscali e di quanto queste modifiche possano alleggerire le tasche dei cittadini. Tra le novità più discusse c’è la riduzione dell’Irpef dal 35% al 33%, una misura che suscita curiosità e aspettative. Ma cosa significa davvero questa variazione? Come funziona l’Irpef e quali effetti concreti avrà sui contribuenti? Esploriamo insieme i dettagli di questa importante novità fiscale.

Ogni anno, puntualmente, torna la stessa promessa: “ Tagliamo le tasse e aumentiamo il netto in busta paga ”. Nella Legge di Bilancio attualmente in discussione, infatti, il governo ha proposto di ridurre l’aliquota del secondo scaglione Irpef dal 35% al 33%. Ma prima di capire quanto potremmo guadagnarci, serve fare un passo indietro e chiarire una cosa che spesso sembra complessa e misteriosa: come funziona davvero l’Irpef e perché tra stipendio lordo e stipendio netto c’è una differenza così grande. Lordo e netto: perché non coincidono. Se sei un dipendente, lo stipendio che “vedi” sul contratto è lordo: per capire quanto ti arriverà in tasca a fine mese bisogna togliere una serie di voci. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

