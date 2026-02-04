Una frase semplice ma diretta: con il solo grano italiano non si può fare né pizza né pasta. Lo dice chiaro chi lavora nel settore, spiegando che il raccolto nazionale, anche se di qualità, non basta da solo per soddisfare la domanda di questi prodotti tradizionali. Per ottenere la pasta e la pizza che conosciamo, serve anche importare grano da altri Paesi. La questione mette in evidenza come la produzione nazionale non sia sufficiente e come l’Italia dipenda anche da materie prime estere per mantenere alta la qualità delle sue specialità gastronomiche.

«Che sia tenero o che sia duro con il solo grano italiano due cose non si possono fare: la pizza e la pasta». La frase di Giuseppe Iannotti, chef che ha da qualche anno aperto anche un pastificio, stanco di non trovare la pasta con le caratteristiche di cui aveva bisogno per i suoi piatti, provoca e divide, come sempre accade quando si tocca il grano, materia prima simbolica, agricola prima ancora che gastronomica, caricata di valori identitari che raramente coincidono con quelli tecnologici. Il punto, però, non è stabilire se abbia ragione o torto chi la pronuncia. Il punto è capire perché la distinzione tra grano duro e grano tenero, da sola, non basta più a spiegare cosa funziona e cosa no nella pasta e nella pizza contemporanee. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Con il solo grano italiano pizza e pasta non si possono fare

Approfondimenti su Grano Italiano

Ultime notizie su Grano Italiano

Argomenti discussi: Spighe nazionaliste | Con il solo grano italiano pizza e pasta non si possono fare; Le dee del grano approdano a Tricarico; C’è tanta Svizzera nella pasta italiana; Grano duro, il dollaro debole taglia i prezzi Fob in euro.

GRANO DURO Commissione Unica Nazionale Grano duro: la speranza svanita di un prezzo equoLeggendo attentamente il decreto, ho avuto l'impressione che si tratti dell'ennesima commissione destinata a non produrre cambiamenti reali ... statoquotidiano.it

Il grano europeo scende dal massimo di due mesi con il rafforzamento dell’euroInvesting.com - I futures sul grano euro peo hanno registrato un lieve calo martedì, ritirandosi dal massimo di due mesi mentre l’euro si rafforzava contro il dollaro e i trader valutavano la più ampi ... it.investing.com

Piadine casarecce gr 300 farina ( 200 gr farina o grano italiano, 100 gr farina integrale, 180 ml acqua temp.amb. 3 cucchiai d olio extravergine extravergine, formare panetto lasciare riposare coperto 30/40' dividere panetto a metà 1 le classiche piadine cotte in - facebook.com facebook