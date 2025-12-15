Pizza e pasta show cooking tutti i giorni ai mercatini di Natale a Chieti

Dal 16 al 21 dicembre, i mercatini di Natale di Chieti ospitano la prima edizione di “Pizza e pasta show cooking”. L’evento, curato da Emiliano Di Ciano, si svolgerà in piazza Martiri della Libertà, offrendo dimostrazioni dal vivo e momenti di degustazione dedicati alle tradizioni culinarie italiane, all’interno degli eventi natalizi organizzati dall’Aniac.

