Addio corridoi | come ridefinire l’ingresso in casa senza rinunciare a spazio e luce

Con un nuovo modo di pensare gli spazi, sempre più persone eliminano i corridoi nelle case moderne. La tendenza riguarda soprattutto gli appartamenti in città, dove si preferisce aprire ambienti e sfruttare meglio luce e spazio. Le case si trasformano, diventano più grandi e più luminose, senza rinunciare alla funzionalità. È una scelta che cambierà come viviamo gli ambienti domestici.

La tendenza nell’architettura degli interni, soprattutto negli appartamenti urbani, vede sempre più spesso l’eliminazione del corridoio a favore di spazi abitativi più ampi e integrati. Questa scelta progettuale, tuttavia, solleva la necessità di definire chiaramente l’ingresso, creando una transizione armoniosa tra l’esterno e la zona giorno. Architetti e designer propongono diverse soluzioni, dall’uso di elementi architettonici come ribassamenti di soffitto e tinteggiature d’impatto, a interventi di arredo su misura o con elementi modulari, capaci di separare gli ambienti in modo funzionale ed esteticamente gradevole.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Addio Corridoi La rivoluzione green di Boccaleone: alberi, corridoi verdi e ‘rain gardens’ per restituire lo spazio ai pedoni La rivoluzione green di Boccaleone prende forma con alberi, corsie verdi e ‘rain gardens’. Villaggio Azzurro ancora allagato e senza luce: i residenti non possono rientrare a casa Il Villaggio Azzurro nella Plaia di Catania rimane ancora allagato e privo di energia elettrica, impedendo ai residenti di tornare nelle proprie abitazioni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Viaggio in Toscana tra Pitigliano, Sovana e Sorano, ecco la bellezza nascosta e vitale dei misteriosi corridoi scavati nel tufo: si cammina in un labirinto di silenzi dove l’erba di un tempo ancora sussurra facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.