La rivoluzione green di Boccaleone | alberi corridoi verdi e ‘rain gardens’ per restituire lo spazio ai pedoni

La rivoluzione green di Boccaleone prende forma con alberi, corsie verdi e ‘rain gardens’. Il quartiere, finora dominato da asfalto e traffico, si trasforma in un’area più aperta ai pedoni. Sono stati piantati nuovi alberi e creati percorsi verdi per alleggerire il peso delle auto. Anche i ‘rain gardens’ aiutano a gestire l’acqua piovana, migliorando la qualità dell’aria. La città mette in atto un progetto concreto per cambiare volto a un quartiere che finora sembrava chiuso tra viadotti e cemento.

Bergamo. L'espressione strade verdi potrebbe suonare paradossale. Ancor più se affiancata alle caratteristiche del quartiere di Boccaleone: un aggregato di cemento con strade sovraccaricate dal traffico, viadotti e un mare di asfalto che lascia ben poco spazio a parchi e alberi che rendano l'aria respirabile. Una condizione che Palazzo Frizzoni mira a migliorare con un intervento, annunciato lo scorso ottobre, che inizierà a prendere forma la prossima estate. Aedes, studio di architettura e design con sede in via Palma Il Vecchio, ha ultimato il progetto esecutivo che cambierà volto al quartiere.

