Addio al pilota Montanari ’Top Gun’ di Modigliana

Se ne è andato domenica mattina a casa della figlia vicino Udine il generale Massimo Montanari, conosciuto come il pilota “Top Gun” di Modigliana. Ha passato 15 anni con le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica della base di Rivolto. Era il più longevo tra i piloti che hanno portato in volo i colori italiani. La sua morte ha lasciato un vuoto tra chi lo ha visto volare alto e sognare in cielo.

Si è spento domenica mattina vicino Udine, a casa della figlia Jessica dove viveva, il generale Massimo Montanari, il pilota che ha servito più a lungo – per ben 15 anni – le Frecce Tricolori, ovvero la Pattuglia Acrobatica nazionale, con sede alla base aerea di Rivolto (Udine), la stessa che detiene il primato di dieci velivoli impiegati contemporaneamente in volo. Nato a Modigliana il 27 febbraio 1936, quindi prossimo ai 90 anni, ’Massimino’, com’era affettuosamente chiamato, era vedovo da qualche anno della concittadina Mariolina Fabbri (detta Lina). "Era una persona molto gioviale – racconta la cognata Antonietta Massari, vedova di Pierangelo Montanari, deceduto così come l’altro fratello Emilio –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio al pilota Montanari ’Top Gun’ di Modigliana Approfondimenti su Modigliana Udine Tom Cruise ha imparato a volare dopo Top Gun, Kurt Russell: "L'ho aiutato, è un bravo pilota" Tom Cruise ha imparato a volare dopo il successo di Top Gun. Davos, Macron arriva al Forum come Tom Cruise in Top Gun: occhiali a specchio e sorriso stampato sul volto Emmanuel Macron è arrivato al Forum di Davos con un look distintivo, caratterizzato da occhiali a specchio e un sorriso apparentemente ironico. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Modigliana Udine Argomenti discussi: Addio al pilota Montanari ’Top Gun’ di Modigliana; Dal G91 all'Mb339, è stato un pilastro della storia delle Frecce Tricolori: addio al generale Massimo Montanari; Modigliana: addio a Massimo Montanari, uomo simbolo delle Frecce Tricolori; Ha fatto la storia delle Frecce tricolori: addio al generale Massimo Montanari. Addio al Top Gun di Modigliana: si è spento Massimo Montanari, simbolo delle Frecce TricoloriAddio al Top Gun di Modigliana. Domenica è scomparso all’età di 89 anni Massimo Montanari, un punto di riferimento delle Frecce Tricolori. A ... corriereromagna.it Miranda festeggia Tommaso Montanari: domenica l’omaggio al pilota ternano reduce dalla Dakar 2026Festa grande per il pilota ternano Tommaso Montanari, protagonista di una straordinaria Dakar 2026, che lo ha visto chiudere la massacrante competizione riservata ai fuoristrada come miglior pilota it ... ternananews.it “Papà vola libero”: addio al Top Gun di Modigliana, l’omaggio della figlia Jessica a Massimo Montanari VIDEO x.com Addio al Top Gun di Modigliana: si è spento Massimo Montanari, simbolo delle Frecce Tricolori facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.