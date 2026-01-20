Emmanuel Macron è arrivato al Forum di Davos con un look distintivo, caratterizzato da occhiali a specchio e un sorriso apparentemente ironico. La sua presenza si inserisce nel contesto di un evento internazionale dedicato a temi economici e politici di rilievo. L’attenzione sui dettagli del suo arrivo riflette l’importanza di questa manifestazione per i leader mondiali e le discussioni in programma.

Home > Esteri > Occhiali a specchio e sorriso ironico. Così il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato al forum di Davos, in Svizzera. Il capo dell’Eliseo ha attraversato una folla di giornalisti al World Economic Forum senza rispondere alle domande sul suo scambio di messaggi con Donald Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Davos, Macron arriva al Forum come Tom Cruise in Top Gun: occhiali a specchio e sorriso stampato sul volto

Macron e gli occhiali alla Top Gun a Davos, ecco perchéDurante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha indossato occhiali alla Top Gun, attirando l’attenzione.

Frecciate e occhiali a specchio, Macron attacca Trump: "Vuole un'Europa vassalla, è inaccettabile". Von Der Leyen: "Errore i dazi"Al WEF 2026 di Davos, si discutono temi chiave come dazi commerciali, accordi internazionali e le implicazioni per Europa e Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Trump: dazi al 200% su champagne e vini francesi contro Macron che esce dal board Gaza; Davos 2026, quello che conta è fuori dalla sala; Emmanuel Macron sarà presente al WEF di Davos; Groenlandia, Trump diffonde un messaggio privato di Macron. L'Eliseo conferma: È suo.

Davos, Macron: «Truppe francesi in Groenlandia per la sovranità, nuovi dazi leva inaccettabile». Von der Leyen: «La nostra risposta sarà ferma» - Davos, la diretta del Forum economico mondiale, 'A Spirit of dialogue', con la presidente della Commissione europea von der Leyen; alle 11 discorso del vice primo ministro ... ilmessaggero.it

A Davos l’asse von der Leyen-Macron sfida Trump su dazi e Groenlandia: il leader francese contro l’imperialismo Usa - Al World Economic Forum di Davos in Svizzera, pronto ad accogliere per la prima volta in persona dal 2020 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sono i leader europei a prendersi la scena. Nel ... msn.com

Macron si presenta a Davos con gli occhiali da sole Il presidente francese è apparso in pubblico negli ultimi giorni indossando occhiali scuri anche durante appuntamenti ufficiali, attirando l’attenzione dei media internazionali. La scelta non è legata a motivi di - facebook.com facebook

Macron parla al World Economic Forum di Davos: "Calpestato il diritto internazionale, il mondo scivola verso la legge del più forte. L'Ue non esiti a usa strumento anti-coercizione contro le minacce Usa" x.com