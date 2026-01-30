Numeri solidi per Brembo nell' esercizio 2025 | oltre 3 miliardi di ricavi

Brembo chiude il bilancio 2025 con numeri positivi, superando i 3 miliardi di ricavi. La società bergamasca ha mantenuto il fatturato stabile, nonostante il rallentamento nel settore automotive in Europa e Nord America. La gestione si conferma solida e equilibrata, anche in un mercato in frenata.

Sotto numerosi punti di vista, il 2025 è stato un anno importantissimo per il Gruppo Brembo. Lo è stato a livello sportivo, con il traguardo del primo mezzo secolo di attività negli sport motoristici festeggiato con il raggiungimento di quota mille titoli mondiali, inclusi quelli estremamente prestigiosi in Formula 1, MotoGP e Superbike. Ma lo è stato anche sul piano societario, a cominciare dall'acquisizione dello storico marchio svedese di sospensioni Öhlins (operazione che ha ampliato un già ricco portafoglio che comprende, tra gli altri, ByBre, J.Juan e Marchesini) per arrivare all’ingresso nel mondo mountain bike con la linea Specialized Gravity. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il consiglio di amministrazione di Brembo ha appena fatto il punto sui risultati preliminari del 2025.

Il consiglio di amministrazione di Brembo ha già in mano le prime stime per il 2025 e i numeri sono migliori di quanto previsto.

