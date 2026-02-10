Addio a Giorgio Bartolini il saluto dell' Ekipe Orizzonte

L’Ekipe Orizzonte piange la scomparsa di Giorgio Bartolini, il suo storico Presidente. La squadra di pallanuoto femminile più vincente d’Italia perde una figura chiave che ha contribuito a portarla ai vertici. La notizia si diffonde tra i giocatori e i tifosi, che ricordano Bartolini come un uomo appassionato e sempre presente. La società si prepara a salutare ufficialmente il suo punto di riferimento.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo all'interno della famiglia Orizzonte, che lo ricorda con immensa gratitudine per l'amore e la dedizione dimostrati nel corso degli anni. Bartolini è stato un punto di riferimento costante per atlete, tecnici e dirigenti, sempre presente nella quotidianità del club, nei momenti di gioia come in quelli più difficili.

