Ekipe Orizzonte vittoria preziosa contro Trieste
Vittoria importante per l’Ekipe Orizzonte, che ieri ha conquistato i tre punti nel recupero dell’ottava giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile. Nel pomeriggio le catanesi hanno infatti battuto 15-9 la Pallanuoto Trieste alla piscina di Nesima, conquistando un successo più che meritato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
