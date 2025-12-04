Ekipe Orizzonte vittoria preziosa contro Trieste

Cataniatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria importante per l’Ekipe Orizzonte, che ieri ha conquistato i tre punti nel recupero dell’ottava giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile. Nel pomeriggio le catanesi hanno infatti battuto 15-9 la Pallanuoto Trieste alla piscina di Nesima, conquistando un successo più che meritato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

ekipe orizzonte vittoria preziosa contro trieste

© Cataniatoday.it - Ekipe Orizzonte, vittoria preziosa contro Trieste

Leggi anche questi approfondimenti

ekipe orizzonte vittoria preziosaEkipe Orizzonte, vittoria preziosa contro Trieste - Vittoria importante per l’Ekipe Orizzonte, che ieri ha conquistato i tre punti nel recupero dell’ottava giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile. cataniatoday.it scrive

ekipe orizzonte vittoria preziosaPallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte centra la prima vittoria in Champions League. SIS Roma sconfitta - Giornata in chiaroscuro per le formazioni italiane impegnate nel terzo turno della fase a gironi della Champions League 2025- Come scrive oasport.it

ekipe orizzonte vittoria preziosaEkipe Orizzonte, la squadra torna in corsa per gli ottavi di Champions League - Un risultato che permette alle rossazzurre di salire a quota 4 in classifica, a un solo punto dal Sabadell, sconfitto 12- Segnala cataniatoday.it

Finale. Festa Ekipe Orizzonte, a Catania il 23esimo scudetto - Mi stupisco che all'inizio dell'anno non ci danno tra le favorite, mentre poi arriviamo fino in fondo. Da federnuoto.it

Cerca Video su questo argomento: Ekipe Orizzonte Vittoria Preziosa