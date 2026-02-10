Nella notte tra sabato e domenica, Roma ha perso uno dei suoi volti più noti del cinema. Giacomo Martini, critico e giornalista, è morto improvvisamente nella sua casa. La notizia ha colpito amici e colleghi, che lo ricordano come un appassionato e appassionante narratore di storie cinematografiche.

Nella notte tra sabato e domenica è improvvisamente mancato, nella sua residenza romana, il critico e giornalista Giacomo Martini. Nato a Porretta Terme il 25 luglio del 1943 da padre italiano e madre greca, Martini aveva svolto nella sua lunga carriera una pluralità di professioni intellettuali: dopo gli esordi come bibliotecario, spostò i propri interessi principali verso il cinema e il teatro, assumendo i ruoli di critico, docente, dirigente pubblico e consulente culturale per diversi comuni del territorio montano. A metà degli anni ‘80 divenne il responsabile dell’ufficio cinema della Regione Emilia-Romagna, posizione mantenuta fino alla pensione e dalla quale sostenne numerosi eventi culturali, oltre alla pubblicazione di saggi e monografie dedicate alla settima arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giacomo Martini, l’amico del cinema

Approfondimenti su Giacomo Martini

È morto Giacomo Martini, il giornalista e figura nota della nostra Montagna.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giacomo Martini

Argomenti discussi: Addio a Giacomo Martini, l’amico del cinema; Addio a Giacomo Martini. Giornalista e colonna della nostra Montagna; Addio a Giacomo Martini Giornalista e colonna della nostra Montagna.

Addio a Giacomo Martini, l’amico del cinemaIl giornalista e critico aveva rilanciato il Festival di Porretta Terme: Ha dimostrato che la cultura può abitare i luoghi più marginali ... ilrestodelcarlino.it

Addio a Giacomo Martini. Giornalista e colonna della nostra MontagnaÈ una perdita profondamente triste quella di Giacomo Martini, testimone scomodo e appassionato della montagna. Avrebbe compiuto 83 anni ... msn.com

Giacomo Martini è stato per Porretta Cinema non solo il direttore del rinnovato Festival dal 2002 al 2011, ma una guida ruvida, appassionata, capace di indicare una strada che oggi ci appare ancora più preziosa. Uomo colto, inquieto, ironico e sanguigno, ha facebook