Addio a Giacomo Martini l’amico del cinema

10 feb 2026

Nella notte tra sabato e domenica, Roma ha perso uno dei suoi volti più noti del cinema. Giacomo Martini, critico e giornalista, è morto improvvisamente nella sua casa. La notizia ha colpito amici e colleghi, che lo ricordano come un appassionato e appassionante narratore di storie cinematografiche.

Nella notte tra sabato e domenica è improvvisamente mancato, nella sua residenza romana, il critico e giornalista Giacomo Martini. Nato a Porretta Terme il 25 luglio del 1943 da padre italiano e madre greca, Martini aveva svolto nella sua lunga carriera una pluralità di professioni intellettuali: dopo gli esordi come bibliotecario, spostò i propri interessi principali verso il cinema e il teatro, assumendo i ruoli di critico, docente, dirigente pubblico e consulente culturale per diversi comuni del territorio montano. A metà degli anni ‘80 divenne il responsabile dell’ufficio cinema della Regione Emilia-Romagna, posizione mantenuta fino alla pensione e dalla quale sostenne numerosi eventi culturali, oltre alla pubblicazione di saggi e monografie dedicate alla settima arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

