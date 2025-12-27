Cinema un docufilm su Mia Martini a 30 anni dalla scomparsa

Mimì Bertè, in arte Mia Martini, come non è mai stata raccontata. Icona della grande musica d’autore italiana, viene svelata a 30 anni dalla sua morte nei suoi aspetti più intimi, più segreti, attraverso la voce di chi l’ha conosciuta da vicino e in profondità: il suo amico del cuore, i suoi compagni di classe di Porto Recanati, i colleghi che l’hanno amata davvero. E poi i suoi fan, quelli veri e quelli ricreati nella parte filmica dal regista Gianfrancesco Lazotti, regista che ha firmato serie televisive di grande successo e lungometraggi premiati in Italia e all’estero. Tutto questo e molto altro è il docufilm “Mimì, tutti ne parlano, io l’ho conosciuta” che verrà presentato a Roma lunedì 29 dicembre, alle 16,30, a Spazio Scena (via Orti d’Alibert,1). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

