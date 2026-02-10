addio a antonino zichichi fisico e volto dei media

Addio ad Antonino Zichichi, il fisico trapanese si è spento ieri all’età di 96 anni. Era uno degli scienziati italiani più noti e amati dal pubblico, conosciuto anche come volto dei media. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della scienza e tra quanti lo hanno seguito e apprezzato in tanti anni di carriera.

È morto ieri all'età di 96 anni il fisico trapanese Antonino Zichichi, uno degli scienziati italiani più noti al grande pubblico. La sua lunga carriera da ricercatore, spesa in gran parte tra l'università di Bologna – dove fu ordinario fino al 2006 – e il Cern di Ginevra, è stata accompagnata da frequenti interventi pubblici sia come divulgatore scientifico che come intellettuale impegnato, quasi sempre a favore delle battaglie della destra cattolica. Zichichi ha partecipato a molte ricerche importanti nel campo della fisica delle particelle, in particolare tra gli anni '60 e gli anni '80. Furono i decenni in cui la comunità scientifica dei fisici elaborò il cosiddetto «modello standard», le leggi basate sulle interazioni nucleari ed elettromagnetiche che governano, insieme alla gravità, il comportamento della materia: Zichichi li trascorse nei principali laboratori fisici dell'epoca, dal già menzionato Cern al Fermilab di Chicago e ai laboratori di Frascati.

Questa mattina è morto Antonino Zichichi, uno dei fisici italiani più noti.

È morto oggi Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani e volto noto della divulgazione scientifica.

