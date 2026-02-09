Addio al fisico Antonino Zichichi

Questa mattina è morto Antonino Zichichi, uno dei fisici italiani più noti. Aveva 96 anni. La notizia è arrivata dalla comunità scientifica, che ricorda il suo lavoro e il suo impegno nel campo della divulgazione. Zichichi lascia un segno importante nel mondo della ricerca e della scienza italiana.

10.25 Si è spento all'età di 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore. Lo si apprende da fonti della comunità scientifica. Specializzato nella fisica delle particelle, ha lavorato presso il Fermilab di Chicago, che deve il nome a Enrico Fermi, e al Cern di Ginevra. Dal 1977 al 1982 presidente dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. Si deve a lui anche la fondazione, a Erice in Sicilia, del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana.

