Acerra 72enne raggiunto da colpi d’arma da fuoco in piazza San Pietro

Questa notte ad Acerra un uomo di 72 anni è stato colpito da un colpo di pistola in piazza San Pietro. È stato portato al pronto soccorso con una ferita alla gamba e ora si trova in condizioni stabili. La polizia sta indagando su quanto accaduto, ma al momento non ci sono ancora dettagli chiari sulla dinamica dell’incidente.

Un uomo di 72 anni, noto alle forze dell'ordine e residente ad Acerra, è stato medicato nella notte al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori dopo essere rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco alla gamba. Secondo quanto riferito dallo stesso G. T., l'episodio si sarebbe verificato intorno alle 4 del mattino, nei pressi di piazza San Pietro. L'anziano ha raccontato agli agenti che si era fermato davanti a una tabaccheria per acquistare le sigarette al distributore automatico quando due persone, arrivate a bordo di uno scooter, si sarebbero avvicinate senza pronunciare parola. A quel punto uno dei due avrebbe esploso un colpo, colpendolo alla coscia sinistra, per poi dileguarsi rapidamente.

