Omicidio a San Severo | agricoltore ucciso a colpi di arma da fuoco

Un grave episodio di violenza si è verificato a San Severo, dove un agricoltore di circa 50 anni è stato tragicamente ucciso a colpi di arma da fuoco in un fondo agricolo situato in località Casone. L’accaduto ha sconvolto la comunità locale, ancora sconosciuti i motivi e i responsabili dell’omicidio.

Omicidio a San Severo, dove un agricoltore di circa 50 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un fondo agricolo in località Casone. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. L'accaduto è. Foggiatoday.it

