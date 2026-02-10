Accusato di violenza sessuale su ragazzino di 13 anni

La polizia ha arrestato un uomo di 56 anni residente in Valdinievole con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su un ragazzino di 13 anni. L’indagato ora si trova in cella, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini. La notizia ha scosso la comunità locale, che si aspetta risposte chiare e trasparenza.

Un uomo di 56 anni, cittadino italiano e residente in Valdinievole, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale su minore. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata eseguita dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Pescia, per un'indagine partita nelle scorse settimane. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti contestati si sarebbero verificati tra il 2023 ed il 2025: il primo episodio in particolare risalirebbe a tre anni fa, quando il ragazzo che avrebbe subìto violenza aveva solo 13 anni. Il minorenne, secondo gli investigatori, avrebbe subìto passivamente atti sessuale da parte dell'adulto (compagno della madre di un coetaneo del giovane) il quale avrebbe approfittato della frequentazione del minore degli ambienti domestici per il legame di amicizia che lo legava al ragazzo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

