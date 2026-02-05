Accusato di violenza sessuale su un suo giovane allievo maestro di canto di Ciriè condannato a quattro anni e mezzo

Un maestro di canto di 38 anni di Ciriè è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere. La sentenza arriva dopo che è stato riconosciuto colpevole di aver commesso violenza sessuale su un suo ex allievo, che all’epoca dei fatti aveva meno di 18 anni. La vicenda si è svolta negli ultimi mesi e ora il giudice ha deciso la pena, confermando le accuse mosse contro il docente.

Contestati diversi episodi su un arco temporale di oltre due anni, tra cui anche lo scambio di immagini intime sui cellulari Un maestro di canto 38enne di Ciriè è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere per violenza sessuale nei confronti di un suo ex allievo che, all’epoca dei fatti, aveva meno di 18 anni. La sentenza è stata pronunciata ieri, mercoledì 4 febbraio 2026, dai giudici del tribunale di Ivrea, che hanno disposto anche una provvisionale di 25mila euro nei confronti della vittima e l'interdizione dai pubblici uffici per l'imputato, difeso dall'avvocato Franco Papotti.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Un insegnante di musica di Milano è stato accusato di aver commesso abusi su sette alunne.

La Procura di Milano ha richiesto una condanna di oltre dieci anni di reclusione per un maestro di musica, accusato di aver commesso violenze sessuali e adescamenti su sette bambine di età inferiore ai dieci anni.

