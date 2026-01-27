Testamento sospetto a Torino uomo pretende l’eredità da sei milioni della defunta signora Pinuccia | chiesta condanna per circonvenzione di incapace

In un caso di testamento sospetto a Torino, un uomo di 56 anni è stato accusato di circonvenzione di incapace per aver tentato di ottenere un’eredità di sei milioni di euro dalla defunta signora Pinuccia. Oggi, il tribunale ha richiesto una condanna di tre anni e sei mesi di carcere per Enzo Pinelli, coinvolto nel procedimento.

Tre anni e sei mesi di carcere. Oggi, 27 gennaio, al tribunale di Torino, il sostituto procuratore Paolo Cappelli ha chiesto una condanna questa pena per Enzo Pinelli, 56 anni, commerciante di automobili originario di None. È accusato di circonvenzione di incapace, frode informatica e.

