Accoltellamento in zona Tempio grave un 36enne

Nella zona Tempio di Modena, un uomo di 36 anni è stato accoltellato e ora si trova in condizioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni, è stato ferito da un gruppo di uomini che poi si è allontanato rapidamente. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell’aggressione.

Modena, 10 febbraio 2026 – Accoltellamento in zona Tempio. Un 36enne originario della Romania è stato ferito da un gruppo di uomini che poi si è dileguato. A dare l'allarme, chiamando sul posto il 118 e la polizia di Stato, sono stati alcuni residenti, quando, nel corso della notte, si sono accorti di che cosa era da poco accaduto. L'aggressione potrebbe inserirsi nel contesto dello spaccio di droga, problema che, come noto, attanaglia da anni la zona. Il giovane si trova ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara.

