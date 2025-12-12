Perugia accoltellamento alla stazione di Fontivegge | grave un uomo

Venerdì 12 dicembre, nelle vicinanze della stazione di Fontivegge a Perugia, si è verificato un grave episodio di accoltellamento. Un uomo è rimasto ferito in modo serio, suscitando preoccupazione tra residenti e forze dell'ordine. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza dell'area e sulle dinamiche di una delle zone più frequentate della città.

Un uomo è rimasto ferito in modo grave, nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre, nei pressi della stazione di Fontivegge a Perugia. Secondo quanto accertato, sarebbe stato accoltellato al volto e al torace. La vittima dell'aggressione, un marocchino di 44 anni, è stato soccorso e trasportato.

Perugia, accoltellamento a Fontivegge: mai abbassare la guardia sul tema sicurezza

