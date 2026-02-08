C' è stato un altro accoltellamento nella zona della stazione

Un altro episodio di violenza si è verificato nella zona della stazione dei treni a Bologna. Sabato sera, una lite si è trasformata in un accoltellamento nei pressi dell’autostazione, in un’area che nelle ultime settimane è stata sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando per chiarire i motivi dell’aggressione e valutare eventuali collegamenti con gli altri fatti di cronaca recenti.

Ancora un accoltellamento nella zona della stazione dei treni a Bologna. L'episodio è avvenuto sabato sera nei dintorni dell'autostazione, all'interno di un'area di città che nelle ultime settimane è particolarmente presidiata dalle forze dell'ordine dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Bologna Stazione Il sindaco Lepore vorrebbe aumentare la sicurezza nella zona della stazione Il sindaco Lepore intende migliorare la sicurezza nell'area della stazione di Bologna. Sicurezza urbana nella zona della stazione, lavori di riqualificazione per oltre 200 mila euro

