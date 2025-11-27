Abusi sulla figlia minorenne della compagna e minacce | condanna a oltre otto anni

LECCE – Si è concluso con una pesante condanna il processo di primo grado a carico di un 58enne di Castrignano de’ Greci, per fatti avvenuti in altri due comuni della provincia di Lecce negli anni scorsi. Il Tribunale di Lecce ha inflitto all’uomo una pena di otto anni e tre mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

