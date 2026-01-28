L'appello del papà di Asia la 12enne sparita con altre due ragazzine | Farò l'impossibile per trovarla

Da ieri nessuna traccia di Asia e Aurora, le due ragazzine di 12 anni scomparse dalla provincia di Cremona. Il papà di Asia ha fatto un appello, promettendo di fare di tutto per ritrovarla. La famiglia è in ansia e chiede aiuto a chiunque abbia informazioni. La sparizione resta un mistero e le ricerche continuano senza sosta.

Da ieri non si hanno più notizie di Asia e Aurora, la due dodicenni sparite dalla provincia di Cremona. Il padre di Asia, contattato da Fanpage.it, ha rilanciato l'appello per trovarle.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

l appello del papàL’appello del papà di Asia, la 12enne sparita con altre due ragazzine: Farò l’impossibile per trovarlaDa ieri non si hanno più notizie di Asia e Aurora, la due dodicenni sparite dalla provincia di Cremona. Il padre di Asia, contattato da Fanpage.it, ha rilanciato l’appello per trovarle. Leggi le ... fanpage.it

