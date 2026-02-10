I negozianti della Valle del Rubicone chiedono di abbassare tasse e tributi. Dopo un mese di saldi invernali, i rappresentanti di Confcommercio hanno raccolto le opinioni degli esercenti sui risultati di questa stagione. La richiesta principale è di alleggerire il peso fiscale, per aiutare le attività locali a tornare a crescere.

Bilancio del primo mese di saldi invernali negli otto comuni della Valle del Rubicone. Paolo Vangelista, responsabile Confcommercio del Rubicone, e i presidenti Roberto Renzi di Savignano, Raffaele Bernabini di San Mauro Pascoli, Francesco Tomasini di Gambettola, Giovanni Anselmi di Longiano, Alessandro Bernabini di Roncofreddo, Antonio Mandato di Borghi e Andrea Carghini di Sogliano hanno fatto un sondaggio tra gli associati. Il risultato? "Premesso che i saldi rappresentano una importante opportunità per i consumatori, il risultato è che oggi i saldi non sono più come tanti anni fa, anche se il risultato nei nostri comuni è discreto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Abbassare tasse e tributi ai negozianti"

Il bilancio della Proietti analizza la possibilità di ridurre le tasse in Umbria, considerando questa come una delle opzioni future.

