Il bilancio della Proietti analizza la possibilità di ridurre le tasse in Umbria, considerando questa come una delle opzioni future. Tuttavia, si sottolinea l’importanza di valutare attentamente l’effetto delle manovre fiscali prima di procedere a eventuali abbassamenti della pressione fiscale. Un approccio cauto e approfondito è essenziale per formulare decisioni che possano favorire lo sviluppo economico senza compromettere la stabilità finanziaria della regione.

L’abbassamento della pressione fiscale sugli umbri è un’ipotesi da non escludere. "Ma prima bisognerà vedere qual è l’impatto della ’manovra’. Se ci fosse la possibilità lo faremo". Stefania Proietti, governatrice umbra, è al suo primo vero bilancio di fine anno. Quello del 2024, a un mese dall’elezione, era più che altro l’annuncio delle prime concrete mosse da mettere in campo. Ieri invece, a Palazzo Donini, "contornata" dai suoi cinque assessori (Simona Meloni, Tommaso Bori, Thomas De Luca, Francesco De Rebotti e Fabio Barcaioli), la presidente ha ripercorso quanto fatto finora, con uno slogan: "Riforme, pianificazione e concretezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il bilancio della Proietti: "Abbassare le tasse? Tutto si può fare"

Leggi anche: Bollette, si può scegliere lo Stato come fornitore per abbassare i prezzi della luce: il piano del Pd

Leggi anche: Meno tasse al ceto medio e stipendi più alti. Si può fare? Cosa c'è nel piano del governo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il bilancio della Proietti: Abbassare le tasse? Tutto si può fare.

Taglio delle tasse in Legge di Bilancio 2026: ipotesi a confronto - Una delle misure in discussione in vista della Manovra 2026 è il taglio del secondo scaglione IRPEF per abbassare le tasse al ceto medio. pmi.it

Opposizione, dalla Giunta Proietti una 'politica delle bugie' - "Tanti no, bugie e promesse non mantenute" soprattutto su tasse, sanità e liste d'attesa, ma anche infrastrutture. ansa.it

Notizia in evidenza della mattina Il bilancio parla di due uomini rimasti gravemente feriti sull'asfalto: uno è stato raggiunto da un fendente, mentre l'altro è stato centrato da un proiettile. Articolo nel primo commento - facebook.com facebook

#UiltucsLive Tappa in Toscana oggi per il segretario nazionale organizzativo Paolo Proietti. In corso il Consiglio regionale della Uiltucs Toscana, momento di confronto e bilancio sul lavoro svolto. Al centro dei lavori i risultati raggiunti e le sfide future! x.com