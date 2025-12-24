Ora pure il Campidoglio può abbassare le tasse Fino a 363 euro in meno Gualtieri batta un colpo
Il sindaco Gualtieri ora dovrebbe battere un colpo a favore dei contribuenti. E questa volta ha tutte le carte in regola per mettere qualche euro in più nelle tasche, non più così floride, dei cittadini romani. Cifre non risolutive per entrare nel novero del cambio risolutivo di condizione sociale. Ma, a conti fatti sempre meglio che niente, se si considera che con la decisione di annullare l'addizionale Irpef introdotta nel 2010 per fronteggiare il debito monstre ereditato dal Comune potrebbe, in un solo colpo, mettere in busta paga da 72 euro in più all'anno per chi guadagna 20mila euro lordi fino ai 363 dei fortunati che guadagnano redditi complessivi annuali di 100mila euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Il bilancio della Proietti: "Abbassare le tasse? Tutto si può fare"
Leggi anche: Manovra, meno tasse per gli statali (fino a 50mila euro): 56 euro in più al mese
Italia Viva vota il bilancio e passa in maggioranza in Campidoglio. Gualtieri si rafforza e si apre la partita del ‘campo largo’ per le elezioni del 2027. Le previsioni future - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.