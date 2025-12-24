Ora pure il Campidoglio può abbassare le tasse Fino a 363 euro in meno Gualtieri batta un colpo

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Gualtieri ora dovrebbe battere un colpo a favore dei contribuenti. E questa volta ha tutte le carte in regola per mettere qualche euro in più nelle tasche, non più così floride, dei cittadini romani. Cifre non risolutive per entrare nel novero del cambio risolutivo di condizione sociale. Ma, a conti fatti sempre meglio che niente, se si considera che con la decisione di annullare l'addizionale Irpef introdotta nel 2010 per fronteggiare il debito monstre ereditato dal Comune potrebbe, in un solo colpo, mettere in busta paga da 72 euro in più all'anno per chi guadagna 20mila euro lordi fino ai 363 dei fortunati che guadagnano redditi complessivi annuali di 100mila euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ora pure il campidoglio pu242 abbassare le tasse fino a 363 euro in meno gualtieri batta un colpo

© Iltempo.it - Ora pure il Campidoglio può abbassare le tasse. Fino a 363 euro in meno, Gualtieri batta un colpo

Leggi anche: Il bilancio della Proietti: "Abbassare le tasse? Tutto si può fare"

Leggi anche: Manovra, meno tasse per gli statali (fino a 50mila euro): 56 euro in più al mese 

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.