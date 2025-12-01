Chiusura notturna del casello sull' A1 di Frosinone tutte le informazioni

Nuova chiusura notturna per il casello di Frosinone nelle prossime. Autostrade per l'Italia comunica che sono previste limitazioni notturne alla circolazione veicolare presso lo svincolo di Frosinone sull'Autostrada A1 Milano-Napoli. I provvedimenti si rendono necessari per consentire attività. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondisci con queste news

CHIUSURA NOTTURNA POSTAMAT: IL CONSIGLIO PROVINCIALE APPROVA LA MOZIONE DI FERRONE ? Il Consiglio Provinciale di Potenza, nella sua ultima seduta, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal Consigliere Carmine Ferrone rigu - facebook.com Vai su Facebook

GALLERIA VIA ANTICA DI FRANCIA Chiusura notturna per lavori In Città Metropolitana di Torino SS589var-Circonvallazione di Avigliana orario: 23:00-05:00 in entrambe le direzioni dal 24.11.2025 ore 23:00 al 27.11.2025 ore 05:00 Vai su X

Chiusure notturne al casello A1 Valdarno - Arezzo, 25 novembre 2025 – Sulla A1 Milano–Napoli sono in programma nuove chiusure notturne alla stazione di Valdarno, necessarie per consentire interventi di ispezione e manutenzione sui cavalcavia. Da msn.com

A23, altre due chiusure notturne per lavori nelle gallerie - I lavori impediranno di accedere al tratto tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, ai primi di dicembre: ecco quando ... Scrive udinetoday.it

Lavori notturni in A4, chiude il casello di Dalmine e l’area di servizio Brembo - Brescia sono previste alcune chiusure notturne per consentire interventi di pavimentazione lungo il tratto compreso tra Dalmine e Capriate. Secondo ecodibergamo.it