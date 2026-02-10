A1 chiusa la stazione di Arezzo | in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze

Questa notte, la stazione di Arezzo sulla A1 sarà chiusa dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio. La chiusura riguarda l’entrata verso Roma e l’uscita per chi arriva da Firenze, per permettere i lavori di ispezione ai cavalcavia. Chi viaggia in zona dovrà pianificare diversamente o uscire prima, perché i limiti alla circolazione saranno rigorosi.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, p er consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Monte San Savino; in uscita per chi proviene da Firenze: Valdarno. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.

