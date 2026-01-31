tra moda e giocattoli bambole aeroplanini e gli abiti delle signore

Al Museo etnologico di Monza e Brianza si respira un’aria di altri tempi. Salendo al secondo piano della Villa Reale, tra bambole, aeroplanini e vestiti d’epoca, si scopre un mondo che unisce moda e giochi d’altri tempi. La stanza si anima di oggetti che raccontano storie di un passato lontano, in un’atmosfera che sembra uscita da un’altra epoca.

C’è proprio di tutto nella sede del Museo etnologico di Monza e Brianza. Salendo al secondo piano dell’ala sinistra della Villa Reale, (nel corpo di fabbrica che ospita anche il Teatro di corte), si entra in un regno incantato dal sapore antico. Dai quadri ritirati dalle case dei monzesi, tra cui gli acquarelli di Pina Sacconaghi (tutelati dalla Soprintendenza), ai mobili antichi provenienti dalle case gentilizie della borghesia brianzola, vetrinette, tavolini e comodini. Una vetrinetta raccoglie i cappelli del Cappellificio monzese, cappelli da uomo e vezzosi cappellini da donna con le piume. C’è persino un sombrero: era pronto per l’esportazione in Messico, secondo la foggia del luogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

